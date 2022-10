Scontro moto-bici lungo un tratto sterrato, due feriti gravi

Versa in gravi condizioni un uomo che questo pomeriggio, a Baseglia di Spilimbergo, lungo un tratto sterrato in prossimità del greto del Tagliamento, mentre era in sella a una bici si è scontrato con una motocicletta. Nell'impatto è rimasto ferito in maniera grave; serie lesioni anche per il centauro.

Dopo l'allarme, gli infermieri della Centrale Sores hanno inviato sul posto un'automedica, un'autoambulanza e l'elisoccorso. Il ciclista è stato accompagnato all'ospedale di Pordenone in ambulanza, mentre il centauro è stato elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, anche lui in condizioni severe.

A Terzo di Aquileia, invece, a scontrarsi sono stati un camion e furgone che stavano percorrendo la regionale 352, tra Terzo e Aquileia; nell'impatto, di tipo frontale, è rimasto ferito in maniera seria il conducente del mezzo più leggero, un uomo della zona di poco meno di 40 anni. Illeso il camionista.

Il ferito ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in ospedale a Udine con l'ambulanza. Sul posto i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gli accertamenti.