Questa mattina la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Sacile è intervenuta per un incidente stradale tra un furgone e una moto a Tamai di Brugnera, in via Orsera.

I pompieri hanno in primo luogo soccorso le due persone a bordo della moto, padre e figlia, una bimba, rimasti feriti, e poi messo in sicurezza il furgone. Sul posto due ambulanze, l'elisoccorso, i Carabinieri di Fontanafredda e Radiomobile di Sacile.