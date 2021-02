Scontro Panda - furgone, un uomo in fin di vita

Versa in gravi condizioni, rianimato sul posto dal personale sanitario di un'ambulanza, un pensionato rimasto coinvolto in un incidente accaduto poco prima delle 17.30, a Cavalicco di Tavagnacco, lungo via Molin Nuovo, all'incrocio con via Primo Maggio.

Al volante di una Fiat Panda si è scontrato con un furgone ed è rimasto incastrato. Le sue condizioni sono parse subito molto gravi. Estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco di Udine e Cividale, giunti sul posto con quattro mezzi, è stato trasportato all'ospedale di Udine in condizioni critiche dopo essere stato rianimato sul posto.

Rilievi, accertamenti e viabilità della Polizia Locale di Tavagnacco. Illeso il conducente del furgone, sebbene sotto shock.

Forti disagi per il traffico: la strada è stata chiusa.