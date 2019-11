Alle 9.20 di questa mattina, la partenza del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Opicina è intervenuta in Strada Nuova per Opicina, altezza civico 15, per un incidente stradale con due auto coinvolte.

Le persone a bordo dei due mezzi coinvolti sono state prese in cura dal personale sanitario giunto sul posto; i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area del sinistro. Sul posto i vigili urbani di Trieste per i rilievi e la viabilità.