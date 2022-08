Scontro sul ponte di Tremeacque, un ferito

Incidente questa mattina sul ponte di Tremeacque, a Pasiano di Pordenone. Per cause al vaglio della Polizia locale, si sono scontrate due auto: una Tesla e una Golf. Il bilancio è di una persona ferita, non in maniera grave.

A perdere il controllo, da una prima ricostruzione, sarebbe stato il conducente della Golf, andando a impattare con la Tesla che proveniva dal senso di marcia opposto. Sul posto personale del 118 con l’ambulanza e l’elisoccorso. La viabilità è rimasta bloccata per più di un’ora.