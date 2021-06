La squadra dei Vigili del fuoco di Spilbergo è intervenuta, alle 6.30 di questa mattina, lungo l'ex provinciale 53, per un'incidente sul ponte tra Vivaro e Tauriano. Due vetture, per cause al vaglio dei Carabinieri di Spilimbergo, si sono scontrate; sono rimaste ferite tre persone.

Una volta sul posto i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e hanno dato supporto al personale sanitario, giunto sul posto con ambulanza ed elicottero.