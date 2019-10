Scontro sulla Pontebbana, grave una donna

Grave incidente lungo la statale 13 Pontebbana all'altezza del cavalcavia che conduce al centro commerciale dell'area "Fungo", a Gemona del Friuli, in località Campolessi. Poco prima delle 15 si sono scontrate una Toyota Yaris e una Peugeot 206, nel tratto della rampa in salita, appare provenienti da Artegna.

Nell'impatto, molto violento, sono rimaste ferite le conducenti delle due vetture, due donne. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero sanitario decollato da Campoformido.

Una delle due donne è stata stabilizzata sul posto e quindi trasportata in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine. L'altra persona ferita è stata trasportata in ospedale con l'autolettiga. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della carreggiata.

Nell'impatto diversi pezzi di carrozzeria e anche uno pneumatico sono finiti sulla statale. Disagi per il traffico.

È stato istituito un senso unico di marcia alternato. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Venzone, intervenuti anche per la viabilità.