Scontro tra ambulanza e mezzo pesante in A4

Incidente questa mattina, poco dopo le 7, lungo l’autostrada A4, in direzione Trieste, nel tratto in comune di Muzzana del Turgnano. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, un’ambulanza e un mezzo pesante si sono scontrati.

Sul posto, i Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana hanno trovato una persona rimasta intrappolata all’interno del mezzo sanitario. Per liberarla, i pompieri hanno dovuto utilizzare le cesoie idrauliche per tagliare le lamiere, prima di affidarla al personale del 118, che l’ha elitrasportata in ospedale.

Conseguenze non gravi, invece, per le altre due persone che viaggiavano a bordo dell’ambulanza.

L’autostrada, durante l’intervento di soccorso, è stata chiusa in entrambe le direzioni per alcuni minuti, tempo necessario per consentire atterraggio e decollo del velivolo sanitario, mentre il resto delle operazioni si è svolto a traffico aperto, limitando al minimo i disagi. Il lavoro dei Vigili del fuoco si è concluso con la completa messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell'area dell'incidente.