Scontro tra auto a Gonars, tre feriti

Incidente stradale tra due autovetture questa mattina, martedì 18 agosto, a Gonars sulla SP65. Tre i feriti, uno dei quali è stato estratto dall'abitacolo dal personale sanitario del 118 prima dell'arrivo sul

posto dei vigili del fuoco. Pompieri che sono arrivati dal distaccamento di Cervignano e hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell'area del sinistro. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento da parte dei Carabinieri presenti sul posto.