Scontro tra auto e bici, ciclista in ospedale

Incidente stradale poco dopo le 16, in località Case Sparse, lungo l'ex provinciale 81, in comune di Terzo di Aquileia. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una donna di 60 anni è stata investita da una vettura mentre si trovava in sella alla sua bici. Il conducente dell'auto si è subito fermato per prestare soccorso.

Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'elicottero sanitario in codice giallo e l'equipaggio di un'ambulanza. La 60enne è stata trasportata al nosomio con l'autolettiga; non sarebbe in pericolo di vita. Rilievi della Stazione dei Carabinieri di Torviscosa.