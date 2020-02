Incidente in via della Libertà, a Lovaria di Pradamano, poco dopo le 14, lungo la regionale 56 all'altezza in prossimità del negozio Bricofer. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati una vettura di piccola cilindrata e un camion.

A bordo dell'auto viaggiava una coppia di persone anziane che, nonostante l'impatto, non ha riportato lesioni. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Pradamano, per tutti i rilievi e la viabilità.