Scontro tra auto e corriera a Tavagnacco

Incidente questo pomeriggio, poco dopo le 13, lungo via Nazionale, a Cavalicco di Tavagnacco. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, si sono scontrati una corriera di Saf e una Opel.

Nell'impatto il conducente della macchina è finito in un fossato a bordo strada, all'altezza del negozio Bep's. Dopo l'allarme, sul posto, la Sala Operativa del Nue ha inviato i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Udine che hanno dato fattivo supporto al personale sanitario e poi hanno messo in sicurezza l'auto finita nel fossato, impiegando della schiuma per contenere le perdite di vapori di carburante.

Fortunatamente il conducente della macchina non è rimasto ferito in maniera grave ed è stato trasportato all'ospedale di Udine con l'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Al momento dell'impatto l'autobus non trasportava passeggeri.

Pesanti disagi al traffico. La strada è chiusa alle 16.30 con deviazione sulle laterali.