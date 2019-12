Scontro tra auto e furgone a Tauriano

Incidente nel primo pomeriggio, intorno alle 14, a Tauriano di Spilimbergo dove una Mercedes Cla e un piccolo autocarro si sono scontrati all’incrocio tra via Arba e via Istrago.

Nel violento impatto il guidatore dell’auto è rimasto ferito in modo non grave; è stato soccorso dal personale sanitario di Spilimbergo, che lo ha portato in ospedale per gli accertamenti del caso. Nessuna conseguenza, invece, per il conducente del furgone.

I Vigili del fuoco di Spilimbergo si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi e della viabilità, mentre dei rilievi si è fatta carico la Polizia Locale.