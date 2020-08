Scontro tra auto e furgone, due feriti

Incidente stradale questa mattina, poco prima delle 7, lungo l'ex provinciale 21, tra San Vito al Tagliamento e Bannia di Fiume Veneto. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento sono intervenuti, allertati dalla Centrale Nue 112, per un tamponamento fra un'auto e un furgone.

Entrambi i conducenti dei mezzi sono rimasti feriti e sono stati portati all'ospedale di Pordenone per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. I pompieri hanno prestato loro le prime cure, in attesa dell'arrivo di un'ambulanza, poi hanno messo in sicurezza l'area del sinistro.

Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Casarsa della Delizia, intervenuti per i rilievi e viabilità.