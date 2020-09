Incidente a Premariacco nel pomeriggio di ieri, in via Arturo Malignani, a Orsaria, dove si sono scontrati un camion e un furgone. A restare ferito, sebbene in maniera non grave, un uomo di 54 anni, residente a Udine, che si trovava al volante di un Ford Transit.

E' stato trasportato in ospedale per accertamenti con l'ambulanza. Illeso il conducente dell'altro mezzo.