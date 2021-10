Scontro tra auto e mezzo pesante, gravissimo il conducente

Gravissimo incidente intorno alle 19, lungo l'ex strada provinciale 29, al confine tra Polcenigo e Caneva. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Caneva - intervenuti sul posto per i rilievi, la viabilità e gli accertamenti - si sono scontrati un mezzo con rimorchio e una vettura.

L'impatto, pare di tipo frontale, è stato molto violento e la vettura è finita in un fossato. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto, ferito in modo molto serio. Dopo l'allarme, lanciato con una chiamata al 112, sul posto sono arrivati l'equipaggio di un'ambulanza a sirene spiegate, i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, che hanno dato fattivo supporto all'equipe sanitaria, oltre a mettere in sicurezza la sede stradale e i veicoli.

Il ferito è stato liberato dai pompieri e trasportato con la massima urgenza in ospedale. Informati immediatamente il sindaco di Polcenigo e l'Autorità Giudiziaria. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.