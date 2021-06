Scontro tra auto e moto a Lignano, grave il centauro

E' ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Trieste un motociclista di 50 anni di Latisana, rimasto coinvolto in un incidente stradale, questa mattina, intorno alle 7, a Lignano, all’incrocio tra viale Centrale e via Amaranto. A seguito dell'impatto tra i due veicoli, la sua moto Kavasaki si è ribaltata e il conducente è stato sbalzato a circa dieci metri dal punto di contatto.

Stava percorrendo il viale Centrale verso Pineta quando una Dacia Sandero condotta da 40enne di Latisana in transito su via Amaranto si è immessa su viale centrale con direzione Sabbiadoro. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia locale.