Scontro tra auto e moto a Rive d'Arcano

Incidente nel pomeriggio, poco prima delle 17, a Rive d'Arcano. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di San Daniele, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, la conducente di una Renault, una donna di San Daniele di 63 anni (rimasta illesa nell'impatto sebbene scossa), si è scontrata con una moto, all'altezza di un'intersezione.

Il centauro ha avuto la peggio: è rovinato sull'asfalto, riportando ferite fortunatamente non gravi. L'uomo di mezza età, della Destra Tagliamento, è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria della misericordia di Udine. Non è in pericolo di vita. Sul posto è atterrato anche l'elicottero sanitario.