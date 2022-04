Scontro tra auto e moto, due feriti

Incidente, nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, a Udine, all'incrocio tra via Feletto, via Piemonte e via Graonet. A scontrarsi, per cause al vaglio della Polizia locale, una moto Ktm e una Fiat; entrambi i mezzi stavano percorrendo via Feletto dalla periferia verso il centro città.

Due le persone ferite, che viaggiavano in sella alla due ruote: si tratta di un 17enne, alla guida, e della passeggera 35enne; sono stati soccorsi dai sanitari e accompagnati al pronto soccorso per le cure del caso.