Scontro tra auto e moto, ferito il centauro

Scontro tra un'auto e una moto, poco dopo le 16, in via Maniago a San Quirino. Ad avere la peggio è stato il biker che, in sella alla sua due ruote, dopo aver colpito un cartello stradale, ha terminato la sua corsa nella vegetazione a bordo strada, riportando numerosi traumi.

I Vigili del Fuoco di Pordenone e il personale sanitario imbarellavano e trasportavano l'infortunato fuori dagli arbusti, prima in ambulanza, per la stabilizzazione delle ferite da parte dei medici sul posto, e poi all'elicottero per il trasporto all'ospedale di Udine.

Inoltre, i pompieri, dopo aver verificato le condizioni dei veicoli coinvolti e rimosso i rischi residui, hanno messo in sicurezza lo scenario e coordinato le fasi di atterraggio e decollo del velivolo.