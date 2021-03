Scontro tra auto e moto, grave il centauro

Incidente questa mattina a San Daniele del Friuli, poco prima delle 8.30, all'incrocio tra via Valeriana e viale Venezia. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di San Daniele, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati una moto di grossa cilindrata e una Tiguan.

Ad avere la peggio è stato il centauro che è rovinato sull'asfalto, riportando ferite serie. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e, dalla base di Campoformido, è decollato dall'elicottero. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in ospedale con l'ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele e del Distaccamento di Gemona per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente e dei mezzi coinvolti nello schianto. Disagi per il traffico. È successo di fronte al supermercato Coop.