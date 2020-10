Scontro tra auto e moto, grave un 18enne

Versa in gravi condizioni un ragazzo di 18 anni che, questa mattina, in sella a una moto Aprilia, è rimasto coinvolto in un incidente accaduto, poco dopo le 9, a Trieste, all'incrocio tra via Fabio Severo e via Cicerone, in centro città.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, si sono scontrati in maniera molto violenta la due ruote e una Fiat Tipo. Feriti sia il conducente della macchina, un uomo di 35 anni, sia il giovane centauro. Il primo è rimasto ferito in maniera non grave, comunque trasportato in ospedale per le cure del caso. Il ragazzo, invece, ha riportato lesioni molto severe: è stato intubato sul posto dal personale sanitario inviato tempestivamente dalla Centrale Sores di Palmanova, dopo l'allarme. Si trova ricoverato in terapia intensiva.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste, a supporto dei sanitari, per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati (posti sotto sequestro) e per la bonifica della sede stradale. Disagi per il traffico.