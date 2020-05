Incidente mortale, intorno alle 18, a Sevegliano di Bagnaria Arsa. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Udine, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità, si sono scontrati una vettura e una moto.

Nel violento impatto, ha perso la vita il centauro: per lui, nonostante i tempestivi soccorsi del personale sanitario, arrivato con un'ambulanza e l'elicottero sanitario, non c'è stato nulla da fare.