Scontro tra auto e scooter, gravi madre e figlio

Grave incidente tra auto e scooter nel primo pomeriggio: madre e figlio, che viaggiavano in sella alla due ruote, sono stati sbalzati a terra. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, intervenuta per rilievi e viabilità, si sono scontrati una Peugeot e uno scooter, all'altezza dell'incrocio con via Giulia, in borgo San Felice, ad Aquileia.

Nell'impatto il motociclo è finito sotto la parte anteriore della vettura. I due passeggeri sono rimasti feriti in maniera seria. Il figlio è stato portato in ospedale di Udine con l'eliambulanza, mentre la madre è stata accompagnata sempre al pronto soccorso di Udine con l'ambulanza. Illeso il conducente della Peugeot. Traffico bloccato.

Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e la bonifica della carreggiata sono intervenuti i pompieri del Distaccamento di Cervignano del Friuli.