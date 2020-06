Scontro tra auto e scooter, grave il centauro

Incidente stradale questa mattina lungo la regionale, al confine tra Cividale del Friuli e Premariacco, poco dopo le 8, all'altezza di un incrocio che poi porta al Bosco Romagno. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrati uno scooter e una macchina.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e un'ambulanza.

Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un ragazzo di 17 anni di Premariacco che, dopo l'impatto, è rovinato sull'asfalto. Le sue condizioni parevano inizialmente molto gravi. In un secondo momento, invece, per fortuna, dopo l'intervento sanitario, sono risultate meno preoccupanti. Il giovane è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Illeso il conducente della vettura, una Peugeot Partner condotta da un uomo di Cervignano del Friuli di 47 anni.

A supporto della Radiomobile, anche una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Premariacco. Qualche disagio per la viabilità.