Scontro tra auto e scooter, gravissimo il centauro

Grave incidente stradale questa mattina in comune di Premariacco, poco dopo le 8. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della radiomobile della compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrati, in via del Collio, lungo la direttrice che porta all'azienda vitivinicola la Tunella, uno scooter e un'auto, all'altezza di un'intersezione.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e un'ambulanza.

Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter che, dopo l'impatto, è rovinato sull'asfalto. Le sue condizioni sono parse subito gravissime. L'uomo, una persona anziana residente in zona, è stato stabilizzato sul posto, prima del trasporto d'urgenza in ospedale.