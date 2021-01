Scontro tra auto: tre feriti a Roveredo di Varmo

Incidente stradale a Basiliano, nella prima serata di ieri, venerdì 15 gennaio 2021, poco dopo le 19, in via dell'Asilo, a Vissandone. Si è trattato di uno scontro tra due vetture che per fortuna non ha avuto conseguenze di tipo sanitario per i due conducenti. Danni alle vetture.

Tre persone sono rimaste ferite, invece, per fortuna in maniera non grave, a seguito di uno scontro che si è verificato poco prima delle 19 a Roveredo di Varmo, nella Bassa Friulana, in via Villa.

Sul posto è intervenuto il personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova. Rilievi, accertamenti e viabilità dei Carabinieri della Radiomobile di Latisana.