Scontro tra barche alla foce del Natissa, un ferito grave

Incidente in serata sul fiume Natissa, nella zona della foce, ad Aquileia. Da quanto si è potuto apprendere, un uomo che si trovava a bordo del proprio natante, è andato a schiantarsi contro una bricola. È finito in acqua e ha perso conoscenza. È stata trascinato fuori dal fiume da alcune persone che erano presenti in quel momento sul posto.

Sono state loro a chiamare il 112. Sono intervenuti immediatamente i sanitari, inviati dalla Centrale Sores di Palmanova e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, anche con l'ausilio di un gommone. La persona è stata rianimata sul posto.