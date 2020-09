Numerosi gli incidenti oggi sulle strade friulane. A Cervignano, in via Monsignor Faidutti, intorno alle 14, si sono scontrati un uomo di 83 anni, della zona, che stava utilizzando un monopattino, e un altro pensionato del posto che stava pedalando, invece, in sella alla sua bici. Ferite lievi per l'anziano ciclista che è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Palmanova. Sul posto un'ambulanza, inviata dalla Sores e proveniente dalla sede della Croce Verde di Cervignano.