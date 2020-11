Scontro tra bici e moto a Ramandolo

Incidente, questo pomeriggio, a Ramandolo di Nimis, tra una moto e una bici. È successo a lungo una strada pubblica, tra le vigne. Per cause in corso di accertamento, la due ruote e la bike si sono scontrate ed entrambi i conducenti sono finiti sull'asfalto.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto immediatamente l'equipaggio di un'ambulanza; sono intervenuti anche i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Cividale del Friuli, per tutti i rilievi e la viabilità.

A restare ferita, per fortuna in maniera lieve, la persona che si trovava in sella alla bici, portata con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Di fatto illeso il motociclista, un uomo di 60 anni, che ha rifiutato il ricovero in pronto soccorso.

Entrambe le persone coinvolte nell'incidente vivono in provincia di Udine. Questa zona del Friuli Collinare è particolarmente apprezzata da chi ama le gite fuori porta sulle due ruote.