Scontro tra bici e Suv lungo la Pontebbana, grave un ciclista

Versa in gravi condizioni, ricoverato in prognosi riservata, un uomo di Sacile di 76 anni che, questa mattina, poco prima delle 10.30, è rimasto coinvolto in un incidente lungo la Statale 13 Pontebbana, nel tratto che prende il nome di viale della Repubblica.

L'uomo era in sella alla sua bici quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un suv Mitsubishi, guidato da un uomo di 73 anni, cittadino italiano residente fuori dal comune di Sacile.

Quest'ultimo è rimasto illeso e si è fermato subito per prestare soccorso. Ad avere la peggio è stato l'uomo in bicicletta, che ha riportato lesioni molto gravi.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto, in codice rosso, un'automedica, un'ambulanza e, da Campoformido, è decollato l'elicottero sanitario, atterrato nel campo sportivo. Il 76enne è stato stabilizzato e quindi trasportato in volo, d'urgenza, in ospedale. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.

Le cause dell'incidente, avvenuto all'altezza dell'intersezione tra via Mameli e via Calvi, sono in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale del Comune di Sacile, comandata dal Commissario Stefano Antonel, intervenuti sul posto con due pattuglie, una per i rilievi e una per la viabilità. Inevitabili i disagi per il traffico.