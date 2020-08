Scontro tra camion e un furgone lungo l'A23

Incidente lungo l'A23 nel primo pomeriggio. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Udine, intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco del Comando Centrale di via Popone, si sono scontrati un mezzo pesante e un furgoncino. Si tratterebbe di un tamponamento, verificatosi in carreggiata nord.

È successo poco prima dell'uscita del casello di Gemona del Friuli - Osoppo. Per fortuna, nonostante l'impatto, i conducenti dei due veicoli non sono rimasti feriti. Sul luogo dello scontro anche il personale di Autostrade per l'Italia. Qualche disagio per la circolazione.

Non è stato necessario chiudere l'arteria. I mezzi sono stati rimossi in breve tempo. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente e i due mezzi coinvolti.