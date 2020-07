Scontro tra ciclisti a Peonis di Trasaghis

Scontro tra biciclette nella tarda serata di ieri lungo la provinciale 41, a Peonis di Trasaghis. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Venzone, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrati un uomo di 46 anni di Artegna e un uomo di 85 anni di Trasaghis.

Quest'ultimo ha riportato un trauma cranico, diverse escoriazioni e tumefazioni; è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza. Lesioni meno gravi per il secondo ciclista, anche lui comunque accolto nel nosocomio di Tolmezzo, per una lussazione alla spalla.