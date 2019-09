Scontro tra due auto, una si cappotta

Brutto incidente stradale a nord di Udine, intorno alle 11. È successo nella zona tra Molin Nuovo e via Fusine. Due auto si sono scontrate all’altezza di un incrocio, probabilmente per una mancata precedenza.

Nell’impatto, molto violento, una vettura è finita ruote all’aria e l’altra ha terminato la corsa in mezzo alla strada. I conducenti sono rimasti feriti e sono stati assisti dal personale medico. I vigili del fuoco del Comando di Udine hanno messo in sicurezza le macchine e bonificato la carreggiata. Per i rilievi e la viabilità, sul posto la Polizia locale.