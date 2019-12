Scontro tra due auto, ‘salta’ anche il palo della luce

Incidente nel primo pomeriggio a Sacile. La prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta poco prima delle 14 in viale della Repubblica, dove si sono scontrate due auto. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche il palo della luce.

I pompieri hanno messo in sicurezza le macchine, una delle quali ad alimentazione ibrida, e poi hanno isolato e abbattuto il palo dell'illuminazione per motivi di sicurezza. Sul posto anche l'ambulanza del 118 di Sacile, che ha verificato la condizione degli automobilisti, e i Carabinieri di Sacile per i rilievi.