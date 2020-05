Scontro tra due auto a Codroipo, muore una mamma

Tragedia, poco prima delle 17, in comune di Codroipo, all'intersezione tra la statale 13, nel tratto che prende il nome di viale Venezia, e via Pordenone. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, intervenuta per i rilievi e viabilità, si sono scontrate due auto.

Nell'impatto, molto violento, Giulia Comuzzi, una donna del posto di 36 anni, madre di tre figli, ha perso la vita. Nello scontro è stata proiettata all'esterno dell'abitacolo, morendo sul colpo. Grave il suo compagno, 40enne, originario di Tolmezzo.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario, appena rientrato da una missione a Trieste, l'ambulanza e i Vigili del Fuoco Volontari del distaccamento di Codroipo. La strada è stata chiusa al traffico.

Poco dopo, un uomo di 75 anni (ex imprenditore edile che viveva lì vicino), che stava passando in bici nell'area dello scontro, è stato colto da malore dopo aver osservato la scena. Inutili i disperati tentativi di rianiamazione praticati sul posto. I pompieri, richiamati da alcuni cittadini, hanno avviato subito le manovre di rianimazione, durate un'ora, con il successivo supporto dei sanitari. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.