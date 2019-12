Scontro tra due auto a Codroipo

Incidente a Codroipo, in viale Duodo, intorno alle 20.30 di ieri. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Codroipo, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrate due auto: una Lancia Y e una station wagon.

Nell'impatto, pur violento, i conducenti delle due macchine non sono rimasti feriti in maniera grave. Uno dei due è stato trasportato per prudenza all'ospedale di San Daniele per controlli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo insieme al personale medico di un'ambulanza. Qualche disagio per il traffico, durato fino alle 23.