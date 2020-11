Incidente nel tardo pomeriggio, poco dopo le 19, lungo l'ex provinciale 39 a Codroipo. Due auto, per cause al vaglio dei Carabinieri, si sono scontrate. Le persone a bordo sono riuscite a uscire autonomamente, assistite dal personale sanitario per le cure del caso.

Sul posto anche la squadra del distaccamento volontario dei Vigili del fuoco di Codroipo, che ha provveduto a mettere in sicurezza le due vetture e l'area del sinistro.