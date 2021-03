I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti intorno alle 15 per un tamponamento fra due auto lungo l'ex provinciale 51 fra le caserme di Cordenons e i guadi di Murlis.

In entrambi i mezzi erano presenti solo i conducenti. Per il guidatore della vettura che ha subito il tamponamento è stato necessario l'uso dei divaricatori idraulici per liberarlo dalle lamiere, prima di affidarlo alle cure dei sanitari. Sul posto anche la Polizia Stradale.