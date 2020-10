La prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta in tarda mattinata, intorno alle 12, in via Isonzo a Cordenons.

Due auto, per cause al vaglio della Polizia locale, si sono scontrate. Uno dei due passeggeri è rimasto ferito, in modo non serio; soccorso dal personale sanitario, è stato portato al pronto soccorso dell'Ospedale di Pordenone. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture.