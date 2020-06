Scontro tra due auto a Crosere: due feriti

Incidente stradale, intorno alle 11 di oggi, in località Crosere, a Latisana, lungo la statale 14, alla progressiva chilometrica 83+400.

Coinvolti nello scontro il conducente di un Lancia Musa, un79enne di Latisana, che stava uscendo dal negozio arredo-bagno e sanitari Ottogalli, e una Fiat Panda di Autovie Venete, guidata da un uomo di 44 anni, pordenonese.

Nell'impatto, frontale-laterale, entrambi gli uomini sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari che li hanno trasportati in ospedale per accertamenti. Non sono gravi.

Per rilievi e viabilità, sul posto gli agenti della Polizia locale di Latiasana. Le cause sono in corso di accertamento.