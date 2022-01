Scontro tra due auto a Grado, disagi per il traffico

Incidente lungo l'ex provinciale 19, a Grado, all'altezza del campeggio Europa.Una Renault che stava marciando in direzione Monfalcone - Grado, per cause da accertare, ha invaso parzialmente la corsia opposta andando a schiantarsi con una Jeep Renegade che stava sopraggiungendo dal senso opposto.

L'impatto è stato inevitabile ma, fortunatamente, i conducenti non sono rimasti feriti. Danni alle sole auto. Qualche disagio per il traffico.

Rilievi, accertamenti e viabilità a cura dei Carabinieri della Stazione di Grado.