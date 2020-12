Scontro tra due auto a Maniago

I Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenuti poco prima delle 17, all'incrocio tra via della Repubblica e via Montenegro, a Maniago, per un incidente stradale che ha visto scontrarsi due auto.

Mentre i passeggeri sono usciti fortunatamente incolumi dagli abitacoli, per le vetture i danni sono stati ingenti: i pompieri hanno infatti dovuto operare per la messa in sicurezza dello scenario, dedicando particolare attenzione al serbatoio di Gpl di una delle due macchine, per escludere possibili fuoriuscite di gas in seguito all'urto.