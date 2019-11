Scontro tra due auto a Mortegliano, un ferito grave

Grave incidente stradale a Mortegliano all'incrocio con via Marcon intorno alle 16. Si sono scontrate due vetture: due persone sono rimaste ferite. Dopo l'allarme la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero sanitario, decollato dalla base di Campoformido.

I vigili del fuoco del Comando di Udine hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e hanno dato supporto al personale sanitario. Una persona risulta essere in gravi condizioni, trasportata in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine.

L'altra persona ferita è stata portata in ospedale con l'ambulanza. Per i rilievi e gli accertamenti, oltre alla viabilità, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Palmanova e della Stazione di Mortegliano.