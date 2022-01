Scontro tra due auto a Osoppo, un ferito

Una persona è rimasta ferita questo pomeriggio, intorno alle 17, a seguito di un incidente accaduto lungo la regionale 463, nel comune di Osoppo, all'altezza dell'intersezione con via San Daniele.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Osoppo, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, si sono scontrate due vetture che, dopo l'impatto fronto-laterale, hanno occupato l'intera carreggiata.

Immediata la chiamata al 112; sul posto è intervenuto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente dall'ospedale di Gemona del Friuli. Fortunatamente la persona ferita non sarebbe in gravi condizioni.

Per la messa in sicurezza e a supporto del personale medico, sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli. Inevitabili i disagi al traffico.