Scontro tra due auto a Palmanova, una donna ferita

Una donna è rimasta ferita a seguito di un incidente che sia verificato questa mattina, in via Matteotti, a Palmanova, all'incrocio con via Borgo Piave. Si è trattato di uno scontro che ha coinvolto due vetture, entrambe condotte da due donne friulane. Una è rimasta illesa, mentre per l'altra si è reso necessario l'intervento dei sanitari che, con un'ambulanza, l'hanno trasportata all'ospedale per accertamenti. Non è in pericolo di vita.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, per la messa in sicurezza delle auto e della sede stradale. Rilievi, accertamenti e viabilità in carico alla Polizia Locale di Palmanova.