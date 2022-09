Scontro tra due auto a Pescincanna, un ferito

Incidente, intorno alle 13.30, a Pescincanna di Fiume Veneto, all’intersezione tra via Osoppo e via Alessandro Volta.

Coinvolte nel violento scontro - la cui dinamica è al vaglio della Polizia locale di Fiume Veneto, che si è fatta carico anche della viabilità - una Range Rover nera e una Renault bianca.

Sul posto i Vigili del fuoco e i sanitari in ambulanza, intervenuti per soccorrere le persone coinvolte. Ferito un uomo residente a Fiume Veneto, che è stato accompagnato all’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per le cure del caso, mentre i giovani che viaggiavano a bordo dell'altra vettura non hanno subito conseguenze importanti.