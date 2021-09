Scontro tra due auto a Pordenone, tre feriti

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti, intorno alle 16, per un incidente all'incrocio tra via Maestra e viale Grande. Due le auto coinvolte, una Peugeot e una Kia.

Nell'impatto tre persone sono rimaste ferite. Una è stata estratta dai pompieri e dal personale sanitario utilizzando l'asse spinale e portata tramite ambulanza all'ospedale; un'altra ha riportato lievi ferite a un braccio e non è servito ospedalizzarla; la terza è stata accompagnata all'ospedale per controlli.

I Vigili del fuoco hanno inoltre messo in sicurezza gli automezzi bloccando gli airbag e bonificando i liquidi persi dalle automobili. La strada è stata chiusa per consentire il soccorso in sicurezza. Sul posto anche la Polizia locale e l'automedica.