I Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti, intorno alle 19, a Pravisdomini, in corrispondenza dell'incrocio tra via Barco e via Frattina, per un incidente che ha coinvolto due auto, per cause al vaglio dei Carabinieri di San Vito.

Sul posto l'ambulanza del 118 di Azzano Decimo, che ha prestato soccorso alle persone rimaste coinvolte nello scontro, mentre i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario.