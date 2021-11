Scontro tra due auto a Sacile, un ferito incastrato

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti verso le 20.30 per un violento incidente tra due vetture a Sacile, lungo la statale 13 all'incrocio con via Gorizia.

Un'auto proveniente da Sacile ha impattato contro la fiancata della seconda, nella quale è rimasto intrappolato il conducente, e ha terminato la propria corsa svariati metri dopo, sulla rampa di accesso all'autostrada.

I pompieri hanno dovuto utilizzare cesoia e divaricatore per rimuovere la portiera e, con il personale sanitario, estrarre in sicurezza il passeggero, poi trasportato all'ospedale di Pordenone. I Vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza le due auto e lo scenario. Sul posto i Carabinieri di Sacile.